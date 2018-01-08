بالفيديو.. صرخات طفلة فلسطينية قبل قتلها برصاص الاحتلال

القدس المحتلة(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتدائها على طفلة فلسطينية وقتلها.

وظهر في الفيديو تجمهر الفلسطينين وتتوسطهم طفلة يوجه قوات الاحتلال سلاحهم باتجاهها لتفريغ حقيبتها على الأرض وسط صرخات الطفلة بأنها لا تملك شيئًا.

وبعد تنفيذ ما طلبوه منها وتفريغ حقيبتها طلقت طلقة نارية من أسلحتهم وأسقطتها أرضًا، ليتجه الجندي الإسرائيلي باتجاهها راكلًا جسدها الصغير بقدمه للتأكد من موتها، وسط ذهور المتجمهرين وصمتهم الإجباري.