” البيئة ” تسجل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور في الأحساء وضرماء

سعيد العجل(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهودها لإحتواء اندلاع مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) ، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة المؤكدة مخبرياً بالمرض بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المملكة إصابتين فقط في محافظة ضرماء والاحساء، مصدرها أحواش تربية دواجن تقليدية.

وانهت الفرق الميدانية البيطرية في محافظة ضرما التخلص الصحي الامن من مشروعين للدواجن والتي ظهرت بهما إصابة تم الاعلان عنها مسبقاً، فقد بلغ عدد الطيور التي تم التخلص الصحي الآمن منها 246103 طيراً.

بينما تتابع الفرق البيطرية الميدانية في منطقة مكة المكرمة ومحافظات الخرج وحريملاء وضرماء والأحساء وبريدة والبكيرية والدوادمي وحوطة بني تميم، إجراءات التخلص الصحي الآمن من الطيور في عدد من احواش التربية التقليدية في محيط المناطق التي تم اكتشاف الإصابة فيها والاعلان عنها، وتنفيذ واستكمال إجراءات المكافحة والسيطرة في تلك المواقع.

وفي جانب التشخيص المخبري استقبلت مختبرات الوزارة البيطرية حتى هذا اليوم (2630 عينة) لفحصها عن هذا المرض وتم انجازها جميعاً، وجُمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح الوبائي في محيط المناطق المصابة وكذلك غير المصابة لإكتشاف أي بؤر مرضية جديدة بشكل مبكر في مناطق المملكة المختلفة.

كما أن الوزارة مستمره حالياً بتطبيق اجرءات منع تنقل الطيور الحية من دون إصدار إذن نقل مسبق، وتهيب الوزارة بملاك الطيور واصحاب المشاريع بالإلتزام بقرار الوزارة بمنع التنقل بين المناطق الا باذن مسبق من الوزارة حسب ما تم الاعلان عنه سابقاً، وسيتم تطبيق ما ورد في المواد (51 ، 52) من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 10/3/1424هـ بحق مخالفي قرار حظر تنقل الطيور الحية.

وبينت الوزارة أن الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ للثروة الحيوانية (8002470000) يعمل على مدار الساعة للإجابة عن الاستفسارات، وتقديم النصائح الارشادية لمربي الطيور بطرق وقايتها من المرض، بالإضافة إلى تلقي بلاغات الاشتباه بالمرض من الأفراد او المشاريع الإنتاجية ، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة إليها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسعة بلاغات تمت مباشرتها جميعاً ، في حين بلغ عدد الاستفسارات عن المرض 36 استفساراً ،وبذلك يصبح إجمالي البلاغات والاستفسارات 1210 بلاغاً واستفساراً منذ بداية اكتشاف المرض.

وفي جانب التوعية والارشاد البيطري مازالت الوزارة تواصل جهودها التوعوية عن مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.