القطاع الخاص يتفاعل مع الأوامر الملكية.. البنك السعودي يصرف بدل الغلاء

عادل الحربي(صدى):

تفاعل البنك السعودي للاستثمار، مع الأوامر الملكية بشأن بدل غلاء المعيشة، حيث أعلن عبدالله بن صالح بن دمعة، رئيس مجلس إدارة البمك، عن صرف بدل غلاء المعيشة بواقع ألف ريال شهرياً لجميع موظفي البنك، وشكرة ” كابيتال ” لمدة عام ابتداء من يناير 2018.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، قد أصدر عدد من الأوامر الملكية تفيد بصرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.‬