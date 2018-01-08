ألمانيا تحقق في محاولة اغتيال لاعب تركي يؤيد الأكراد

نواف السالم(صدى):

فتحت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين، تحقيقاً في محاولة اغتيال لاعب كرة قدم محترف، بعد تعرضه لإطلاق أعيرة نارية ليلاً، أثناء توجهه إلى مسقط رأسه ف ديورن غرب ألمانيا بسيارته، من قبل سيارة سوداء.

وأشار اللاعب دينيز ناكي، مهاجم نادي أميدسبور التركي، المعروف بمواقفه المؤيدة للأكراد، إلى أن الطلقات كانت قريبة منه جداً وأصابت إحداهم نافذة بالسيارة ومرت أخرى قرب أحد الإطارات.

وعن أسباب محاولة اغتياله، قال اللاعب في تصريحات صحفية، إنه يمكن أن تكون قضية سياسية، قائلاً: ” أنا مستهدف بشكل دائم في تركيا لأن مواقفي مؤيدة للأكراد “.

وكانت محكمة تركية قضت في أبريل 2017، بالحبس سنة ونصف مع وقف التنفيذ بتهمة ” الدعاية الإرهابية ” ، على اللاعب ناكي، المولود في ألمانيا.