” البدر ” : أكثر من 50 جهة تدعم ماراثون الألوان والإنطلاقة اليوم الأول من جمادى

حسين العلي(صدى):

أكد رئيس اللجنة الإعلامية في مهرجان ” ماراثون الألوان الخيري ” الإعلامي محمد البدر ” على أن عدد الرعاة والداعمين للمهرجان تجاوز الـ 50 جهة ، ومن بينها الرعاة والداعمين اعلاميا ، من راعي إعلامي رئيسي وناشر إعلامي، وداعم رئيسي ، مع اختلاف الوسائل للرعاية الاعلامية بين تلفزيون، اذاعة ،صحف ورقية والالكترونية، و وسائل تواصل اجتماعي مختلفة على نطاق واسع ” .

وحول مهرجان ماراثون الألوان الخيري قال ” سينطلق تحت مظلة جمعية الجارودية الخيرية ومجموعة لاميلا مطلع جمادى الأول على الواجهة البحرية لكورنيش القطيف ولمدة ثلاثة أيام، مشيرًا إلى اطلاق نشرات إعلامية توضح الجدول الخاص بالمتسابقين في الماراثون” .

مبينا ” الماراثون يهدف إلى توفير بيئة مناسبة لممارسة رياضة الجري من خلال ماراثون رياضي ، بالإضافة إلى التوعية الصحية لأهمية الرياضة ، في اجواء تنافسية وترفيهية ، على أن تسهم هذه الفعالية في تنمية المجتمع ضمن هذا الجانب ، وفي آجواء آمنة بإشراف متخصصين” .

ولفت ” البدر ” إلى أن ” المسابقات تبدأ في اليوم الأول بماراثون مفتوح للجميع يبدأ في السابعة مساءًا ولمسافة 5 كيلومترات ، يليه ماراثون الأطفال في اليوم التالي في الثالثة عصرًا لمسافة 1600 مترًا والرياضيين في السابعة مساءًا” .

وتابع ” اليوم الثالث يومًا خاص لذوي الهمم في الثالثة عصرًا ولمسافة 1600 مترًا والجميع اثناء السباق يرشقون بألوان ” الهولي ” ، مؤكدًا على أن التسجيل الإلكتروني مازال مستمراً من خلال موقع نادي الهدى الرياضي

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مبينا ” على أرض المهرجان أكثر من 30 فعالية مختلفه متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية طوال فترة المهرجان ، وتزامنًا مع انطلاق مهرجان ” ماراثون الألوان ” في اليوم الأول ، سينطلق على اثره مبادرة ” كلنا وطن ” بمشاركة عدد من الشخصيات المختلفة ، كما يجري العمل على تجهيز القريه التراثيه بالأدوات التي تخدم كل الأسر المنتجه المشاركة في المهرجان مثل الطاولات والكراسي والاضاءه وتهيئة الموقع ، ولازال المجال مفتوح للتسجيل ضمن فعالية الأسر المنتجة في القرية التراثية” .

ووجه شكره للرعايات الإعلامية التي كان لها ” الدور الأكبر في نجاح المؤتمر الإعلامي الذي عقد مؤخراً بحضور سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث كان للرعاة دوراً بارزاً في استقبال التقارير وتغطية الاستعدادات الأولية التي تسبق انطلاق المهرجان وستستمر بإذن الله في تغطيتها للحدث طوال فترة مهرجان ماراثون الألوان الخيري .

وختم حديثه ” نتمنى أن تحقق هذه الفكرة التي بزغت من وحي الوازع الإجتماعي أكبر نسبة نجاح وقد نمت مع موهبة أصغر إعلامية رئيس المهرجان مريان الصالح ، وأن تستمر على أرض الواقع بنسخ أخرى وبعناوين مختلفة تخدم الوطن والمجتمع “.