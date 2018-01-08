بالصور.. انطلاق سيارة ألفاروميو جوليا فيلوسي 2018 بحروف إيطالية

روما(صدى):

تلتهم المنافسة في فئة السيارات السيدان الرياضية الكثير من السيارات الجديدة كل عدة أعوام، فهذه السيارات تقدم مستوى كبير من الرياضية مع محركات قوية وأداء يبدو مبهرا في البداية، إلا أنها لا تقوى على مواجهة الكبار في هذه الفئة من ذوي الخبرة، إلا أن البعض يثبت مكانته من الجولة الأولى، كألفاروميو جوليا فيلوسي.

التصميم الخارجي

تأتي ألفاروميو جوليا فيلوسي كنسخة رياضية أعلى أداء من جوليا، لتقدم كل ما لديها من قدرات خاصة وتجهيزات رياضية في مواجهة المعسكرين الألماني والياباني.

ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية الأيقونية لألفاروميو مع شعار الشركة اعلاها، إضافة إلى المزيد من فتحات التهوية على الجانبين في الأسفل، وكذلك التصميم الخاص للمصد الأمامي الذي يحسن من انسيابية السيارة، إضافة إلى المصابيح الأمامية بتصميمها المميز الهجومي، وغطاء المحرك الذي يعد لوحة فنية يمكنك النظر اليها.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية المميزة لسيارات ألفاروميو مع الدوائر الخارجية لها، والمرايا الجانبية انسيابية التصميم، وكذلك الأبواب الأربعة مع المساحات الزجاجية الكبيرة التي تؤكد على الجانب العملي لجوليا.

في الخلف أول ما يلفت انتباهك هو المصابيح التي تشبه شقيقتها مازيراتي إلى حد كبير، وبخاصة مع اللون الأحمر الغالب وتصميم الـ LED، إضافة إلى المصد الخلفي كبير الحجم مع مشتت الهواء في المنتصف، وفتحات طرد العادم كبيرة الحجم على الجانبين.

المقصورة الداخلية

المقصورة في الداخل تقدم اللون الأسود لمزيد من لمسات الأناقة، ويكسر هذا اللون الكثير من التطعيمات الفضية، بداية من شعار ألفاروميو على عجلة القيادة، إضافة إلى التصميم الرياضي للعجلة وبدالات القدم المعدنية، وحتى الشاشة المعلوماتية المتطورة في الكونسول الوسطي والعدادات بتصميمها الرياضي المتميز.

كذلك تأتي السيارة بمقاعد رياضية ذات تصميم جذاب تدعم الركاب خلال القيادة السريعة، وتضيف بعد أنيق ومزيد من الرياضية لمقصورة جوليا فيلوسي الجديدة.

المحرك والأداء

تعمل ألفاروميو جوليا فيلوسي بخيار مخصص للقوة والأداء والرياضي يمكنها من مواجهة الكبار في هذه الفئة قدر استطاعتها.

فالمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 280 حصان عند 5,250 لفة في الدقيقة، وعزم 400 نيوتن.متر عند 2,250 لفة في الدقيقة، وهو محرك ذو شحن توربيني وحقن مباشر للوقود مصنع بالكامل من الألمونيوم.

يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يدفع بالعجلات الأربعة، ويمكن السيارة من الوصول لسرعة 100 كم/س خلال 5.5 ثانية، ولسرعة قصوى 250 كم/س.