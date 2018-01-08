الدوسري: الدوحة تعتبر دورها التخريبي حق سيادي لها

طلال الضوي(صدى):

أكد الكاتب سلمان الدوسري، اليوم الاثنين، أن قطر تستطيع أن تتحالف مع إيران وتركيا ولكنها لا تستطيع فتح حدود مشتركة معهم.

وأوضح ” الدوسري ” أن جيران قطر أحسنوا الظن بها واحترموا حقوق الجوار رغم أفعالها وممارساتها الإرهابية، حتى صدقت الدوحة أن دورها التخريبي حق سيادي لها.

كما أشار إلى أنها استجابت لـ5 مطالب من مطالب دول المقاطعة حفاظًا على بقائها ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع أمريكا لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أنه تم مطالبتها باحتجاز مخطط هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد ولكنه اختفى عن الأنظار تمامًا في ساعات.