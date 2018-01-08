ريال مدريد يقترب من ” إيكاردي ” للإطاحة بـ ” بنزيما “

ماجد محمد(صدى):

يجهز رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، صفقة نارية، تعويضًا عن الفرنسي كريم بنزيما.

وقالت مصادر إن الريال في طريقه للإعلان عن التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مشيرة إلى أنه تم بالفعل إجراء الكشف الطبي، إلا أنه حتى الآن لم يتم إعلان موافقة إنتر ميلان على الانتقال الرسمي.

ومن المرتقب أن يكون ” إيكاردي ” هو البديل لـ ” بنزيما ” الذي من المقرر استبعاده في نهاية الموسم.