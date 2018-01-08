بالصور.. هيونداي تقدم أول وسادة هوائية في العالم لفتحة السقف البانورامية

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيونداي عن تقديم أول وسادة هوائية لفتحة سقف بانورامية والهدف منع الركاب من الاندفاع لأعلى السقوط من فتحة سقف السيارة خلال الحوادث الخطيرة , وقد ازدادت شعبية فتحة السقف البانورامية في الفترة الأخيرة لأن الركاب في الخلف يعشقون رؤية السماء ولكن هذا تسبب في بعض المخاطر الاضافية التي ربما تحاول تجاوزها بهذه الفكرة.

وثبتت وسادة فتحة السقف البانورامية في داخل فتحة السقف نفسها وتنشط وتفتح من الأمام للخلف في السيارة وتشبه الوسادة الستائر الهوائية التي تفتح على النوافذ خلال الحوادث وخاصة الانقلاب. ومثل كل الوسائد الهوائية تفتح الوسادة في 0.08 من الثانية وستساعد هذه الوسادة كذلك على تقليل معدلات الاصابة بصورة عامة في المقصورة الخلفية للسيارة.

وقد بدأت هيونداي محاكاة اختبار الوسائد عبر الدمى لاختبار الوسائد وهذه الوسائد الجديدة أكثر تعقيداً عن الوسائد التقليدية ومرت بصعوبات تقنية أمام مهندسي الشركة .