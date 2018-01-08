فضيحة بالبرلمان البريطاني.. 24 ألف محاولة للدخول لمواقع إباحية في 5 أشهر

لندن(صدى):

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه تم تسجيل 24 ألف محاولة في البرلمان للدخول إلى المواقع الإباحية على الإنترنت، و إرسال حوالي 160 طلباً لزيارة مواقع ” للبالغين ” يومياً.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الإحصائية خاصة بالفترة من يونيو إلى أكتوبر 2017، وذلك من خلال أجهزة الحاسب الآلى والأجهزة الإلكترونية الأخرى، الموصولة بشبكة البرلمان.

من جانبه، أعلن المسؤولون عن إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت في البرلمان البريطاني، أن غالبية المحاولات كانت غير مقصودة، مؤكدين حظر الوصول إلى المواقع الإباحية عن طريق الشبكة البرلمانية.