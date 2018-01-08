فض المنازعات تلزم ” الرياض ” بدفع 56,750 ريال لـ محمد الخطيب

طلال الغامدي(صدى):

ألزمت غرفة فض المنازعات برئاسة الدكتور سعود بن عبدالرحمن الرومي، اليوم الاثنين، نادي الرياض بدفع مبلغ (56,750) ريال للمدرب محمد مصطفى محمد الخطيب.

كما ألزمت النادي بدفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة لصالح حساب الاتحاد السعودي البالغة (2,837.5) ريال.

وحددت اللجنة 30 يوما كفترة زمنية للسداد، تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

ويمكن لنادي الرياض تقديم استئنافا للقرار أمام مركز التحكيم الرياضي وفقا لنظامه الأساسي وقواعده الإجرائية.

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد ستتولى تنفيذ القرار وفقا للائحتها.