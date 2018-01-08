القبض على إندونيسية وضعت مولودها بمرحاض طائرة
أعلنت الشرطة الإندونيسية، أمس الأحد، إيقاف امرأه مشتبه بها بوضع مولودها سرًا في مراحيض طائرة تابعة لطيران الاتحاد في مطار جاكرتا الدولي.
وأكد قائد شرطة المطار أحمد يوسف، أن ” هني ” البالغة من العمر 37 عامًا وتعمل كمساعدة منزلية في أبو ظبي، لم تكن بصحة جيدة أثناء القبض عليها، ولن تخضع للاستجواب قبل أن تصبح مؤهلة لذلك، لافتًا إلى أنها متواجده حاليًا في المركز الصحي التابع للمطار.
وترجع الواقعة إلى نزيف المرأة بعد 4 ساعات من إقلاع الرحلة ما أرغم قائد الطائرة على تحويل مسارها إلى بانكوك، لتستأنف رحلتها مرة أخرى في اتجاه جاكرتا بعد ساعة من دون المرأة التي عادت إلى إندونيسيا في رحلة لاحقة.
وعثر عمال نظافة في مطار جاكرتا بعد هبوط الطائرة على جثة المولود ملفوفة بكيس بلاستيكي في أحد مراحيض الطائرة، ما أدى إلى إلقاء القبض على ” هني “.
الحربي[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 21 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، هذه الكارثة والجريمة الإنسانية – والعياذ بالله من نتائج الإختلاط بين الرجال والنساء
والذي حرَّمه الله – عز وجل في محكم كتابه الكريم (( القرآن الكريم )) وحرمه صفوة خلق الله رسولنا
محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام وصحبه الكرام .
الإختلاط محرم وينتج عنه الزنا والزنا بدوره من كبائر الذنوب – والعياذ بالله ، ماذنب هؤلاء الأبناء
الغير شرعيين أيتها الزناة – لعنكم الله وأخزاكم في الدنيا والآخرة ، ولماذا تضعونهم في مراحيض الحمامات
وهم بشر من لحمكم ودمكم وإن كانت لحومكم ودمائكم خبيثة يا عبدة الشيطان ، من غبائكم المهول
أنكم تظنون بفعلتكم وجريمتكم هذه الشنعاء أن السلطات البشرية في الدنيا الفانية لن تكشفكم وتحاسبكم
ولكن الله كاشف أمركم يراكم لاتخفى عليه خافية – عز وجل وسيحاسبكم أشد الحساب يوم الحشر والحساب.
ختامًا ، للنساء اللاتي يعشن في (( بلاد الحرمين الشريفين )) أقول وبالله التوفيق :
إتقوا الله وعدن إلى رشدكن وحافظن على عقولكن من التلوث واسترن أنفسكن بلباس نساء أهل الجنة المسلمات
المؤمنات (( الشريفات الطاهرات العفيفات )) لباس يغطي أجسادكن بالكامل من الرأس وحتى أخمص القدمين،
قرن (( إلزمن )) في بيوتكن ولاتبرجن ولا تختلطن الإختلاط المحرّم بالرجال في أي مكان وأي زمان إلى أن ينتهي
الزمان ويحين موعد الحساب والعذاب ؛ فتظفرن بجنة النعيم .
واعلمن يارعاكن الله ، أن الحياة الدنيا ممر وأن الحياة الآخرة هي المقر 🔎🔎🔎☝️☝️☝️
مع وافر المحبة .