القبض على إندونيسية وضعت مولودها بمرحاض طائرة

جاكرتا(صدى):

أعلنت الشرطة الإندونيسية، أمس الأحد، إيقاف امرأه مشتبه بها بوضع مولودها سرًا في مراحيض طائرة تابعة لطيران الاتحاد في مطار جاكرتا الدولي.

وأكد قائد شرطة المطار أحمد يوسف، أن ” هني ” البالغة من العمر 37 عامًا وتعمل كمساعدة منزلية في أبو ظبي، لم تكن بصحة جيدة أثناء القبض عليها، ولن تخضع للاستجواب قبل أن تصبح مؤهلة لذلك، لافتًا إلى أنها متواجده حاليًا في المركز الصحي التابع للمطار.

وترجع الواقعة إلى نزيف المرأة بعد 4 ساعات من إقلاع الرحلة ما أرغم قائد الطائرة على تحويل مسارها إلى بانكوك، لتستأنف رحلتها مرة أخرى في اتجاه جاكرتا بعد ساعة من دون المرأة التي عادت إلى إندونيسيا في رحلة لاحقة.

وعثر عمال نظافة في مطار جاكرتا بعد هبوط الطائرة على جثة المولود ملفوفة بكيس بلاستيكي في أحد مراحيض الطائرة، ما أدى إلى إلقاء القبض على ” هني “.