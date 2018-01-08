بعد زواجه بالثانية.. مواطن يقاضي صديقه للوفاء بتعهده

نايف السالم(صدى):

ألزم مواطن نفسه بتعهد غريب من نوعه، ليدفع صديقه على الزواج مرة ثانية، حيث يدفع له إيجار الشقة، وقيمة 10 ذبائح.

وأقام صديقه دعوى قضائية ضده، لمطالبته بوفاء تعهده، بعدما أقدم على الزواج للمرة الثانية، وخاصة أن المدعي عليه ألزم نفسه إلزاما قطعيا لا رجعة فيه، وأذن للحاضرين بالشهادة وحرر سندا بذلك ووقع عليه.