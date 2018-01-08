بعد زواجه بالثانية.. مواطن يقاضي صديقه للوفاء بتعهده
ألزم مواطن نفسه بتعهد غريب من نوعه، ليدفع صديقه على الزواج مرة ثانية، حيث يدفع له إيجار الشقة، وقيمة 10 ذبائح.
وأقام صديقه دعوى قضائية ضده، لمطالبته بوفاء تعهده، بعدما أقدم على الزواج للمرة الثانية، وخاصة أن المدعي عليه ألزم نفسه إلزاما قطعيا لا رجعة فيه، وأذن للحاضرين بالشهادة وحرر سندا بذلك ووقع عليه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25135 ] نشر منذ 57 دقيقة
مافيها شي
يطلع من اللسان مايقطع الراس
إذا تكلمت أوف بكلامك🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22918 ] نشر منذ 34 دقيقة
اخيه عليه. يوعد ويخلف.
المفروض يعطيه ويقف معه
نهى القحطاني[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 31 دقيقة
أرخ الريال ويرتخي كل مزيون ههههههه
توق[ عدد التعليقات: 13726 ] نشر منذ 28 دقيقة
فيها سند بعد تدفع وانت ماتشوف الدرب ياالدلخ
خل اللقافة تنفعك
وش بتستفيد انت اذا تزوج والا ماتزوج
هذا غير الدعاوي اللي بتاخذها من الزوجة الاولى 😂
حتى الرجال فيهم نقص عقل مو بس الحريم