المعارضة اليابانية تشتعل بسبب الحوادث الأمريكية ” المتعمدة ” بجزيرة ” أوكيناوا “

طوكيو(صدى):

يتصاعد موجة الاستنكار في اليابان، من تكرار هبوط طائرات عسكرية أمريكية اضطرارياً على شبه الجزيرة، معتبرين الأمر عبئاً غير ضروري لدعم وجود للجيش الأمريكي في البلاد.

حيث قالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، إن طاقم طائرة مروحية عسكرية أمريكية، هبط بها اضطرارياً بعدما أضاء لديهم مؤشر تحذيري وبثت لقطات تظهر الطائرة مستقرة على الأرض، وذلك على أرض فندق في جزيرة أوكيناوا.

واشتعلت المعارضة اليابانية بسبب تكرار عدة حوادث للجيش الأمريكي على أرض اليابان منها هبوط طائرة نقل مروحية تابعة لمشاة البحرية الأميركية اضطرارياً في شاطئ في أوكيناوا السبت الماضي بسبب عطل فني.

وكذلك سقطت نافذة زجاجية من طائرة عسكرية أمريكية من قبل، في ملعب مدرسة في الجزيرة، بالإضافة إلى ارتكاب أفراد من الجيش الأميركي جرائم جنائية في بعض الأحيان.

يذكر أن جزيرة أوكيناوا تستضيف حوالى 30 ألف جندي أميركي يعيشون ويعملون في قواعد عسكرية تغطي خمس مساحة الجزيرة.