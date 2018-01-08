فتح باب التقديم لجائزة مكة للتميز

نايف السالم(صدى):

أكدت اللجنة المنظمة لجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة ، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها التاسعة 1439ه،موضحة أنه سيتم استقبال كافة الأعمال بمختلف تخصصاتها سواء من قدمها أفراد أو جهات.

وأوضحت أن استقبال الأعمال سيكون من خلال إمارة منطقة مكة المكرمة أو الجهات المعتمدة.

وقال مستشار منطقة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، أن الهدف من الجائزة تشجيع ومكافأة الإنجازات والمبادرات الإبداعية الرائدة في مختلف المجالات العليمة والعملية والفكرية بمكة.

وأشار أن الجائزة تمثل اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة ومدى اهتمامهما بالعنصر الإنساني.