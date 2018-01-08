” البيئة ” تبدأ بمشروع سقيا البادية بحفر ١٦ بئرا في المناطق الصحراوية والنائية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الإثنين عن ترسية ثلاثة مشاريع تبلغ عدد آبارها 16 بئراً مع تجهيزها بالمضخات والخزانات العلوية وملحقاتها بتكلفة إجمالية تتجاوز ٣١ مليون ريال لبرنامج سقيا البادية، ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

وبين وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي أن الآبار التي تمت ترسية إنشائها ستوفر بإذن الله فور الانتهاء منها أكثر من ١٦ ألف متر مكعب من المياه يومياً لسقيا القاطنين في البوادي وماشيتهم.

وبحسب الدكتور السبيعي فإن المشاريع التي يتوقع أن تدخل في الخدمة خلال الشهرين القادمين يتألف المشروع الأول منها حفر 7 آبار أنبوبية مع توفير الخزانات والمضخات وملحقاتها، وتتوزع هذه الآبار في المناطق الطرفية النائية في حزم الجلاميد، طريف، الجوف، حائل، تبوك والعلا.

أما المشروع الثاني فيتألف من حفر أربع آبار يدوية مع تأمين مضخاتها والخزانات ومحلقاتها، ويتم حفرها في المناطق الطرفية النائية في محافظات سراة عبيدة، الريث، العقيق وتربة. وبين الدكتور السبيعي أن المشروع الثالث يتألف من حفر ست آبار أنبوبية مع تزويدها بالمضخات، الخزانات والملحقات اللازمة وسوف تحفر في الأحساء، المذنب، حائل، شرورة والخرج.

يشار إلى أن مبادرة سقيا البادية هي إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، وتُعنى بحفر آبار المياه لتلبية احتياجات مياه الشرب لقاطني المناطق الصحراوية والحدودية النائية، وسيصل عدد آبارها 59 بئراً مجهزة بالمضخات والخزانات العلوية إلى جانب مناطق الحصول على المياه (الشيبات) والملحقات اللازمة لسقيا الماشية، وتأتي هذه المشاريع للمساهمة في الأمن المائي وتوفير حاجات المواطنين والمقيمين من المياه في كافة المناطق الحضرية والريفية والنائية.