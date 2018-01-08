بعد ثباتها لمدة عامين.. البحرين تعتمد ارتفاع أسعار الوقود

المنامة(صدى):

قرَرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين، تطبيق الأسعار الجديدة للجازولين بنوعيه الجيد بسعر 140 فلس للتر، والجازولين الممتاز بسعر 200 فلس للتلر، وبذلك تبلغ نسبة الارتفاع غي سعر الجازولين الممتاز في حدود 25%، و12% للجيد.

من جانبه، أكد وزير النفط البحريني، أن أسعار النفط عالمياً اتخذت اتجاه تصاعدي منذ عام 2016، تلاها ارتفاع في أسعار مشتقات البترول العالمية.

يذكر أن أسعار المشتقات المحلية في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.