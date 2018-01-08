بالصور.. أمير الشمالية: لابد أن تنتهي فكرة علاج المواطن خارج المنطقة

خالد الضبيبي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتب سموّه في الإمارة اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي، يرافقه عدد من القيادات الصحية.

وقدم مدير الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية لسموه تقريراً عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها.

كما دشن سموه خلال اللقاء وحدة القلب في مستشفى رفحاء العام ، موجها سموه باستكمال كافة الاحتياجات الصحية التي وقف عليها سموه ضمن جولاته التفقدية للمحافظات والمراكز والقرى والهجر ومنها احتياجات قرية نعيجان.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية متابعة الخدمات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، وضرورة العمل بكل جد وإخلاص، مشيرا إلى ضرورة أن تنتهي فكرة علاج المواطن خارج المنطقة ، وهو معيار مهم لنجاح برامج ومشروعات الشئون الصحية في المنطقة، منوهًا سموه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

