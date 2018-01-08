” طيران ناس ” يقرر صرف بدل غلاء المعيشة

عادل الحربي(صدى):

صرَح الرئيس التنفيذي لطيران ناس الناقل الوطني السعودي، بأنه سيتم صرف مبلغ ألف ريال شهرياً لمدة سنة لجميع الموظفين أصحاب الدخل المتوسط وما دون، تماشياً مع الأوامر الملكية.

وأكد أن طيران ناس، يسعى لكل ما من شأنه دعم قرارات الحكومة الرشيدة، والمساهمة بأي شيء لتحقق نتائجها المرجوّة، والقيام بالدور الوطني في تنمية اقتصاد المملكة وبالتوازي مع الوقوف مع المواطنين السعوديين ليكون الجميع داعمًا ومساهمًا للقرارات الرشيدة في خططها للتنمية والإصلاحات الاقتصادية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، قد أصدر عدد من الأوامر الملكية تفيد بصرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.‬