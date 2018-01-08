بالفيديو .. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته استعدادا لكأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

واصل المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم الاثنين، تدريباته اليومية في مدينة تشانغشو الصينية استعدادا لكأس آسيا تحت 23 عامًا.

وتقام مباراة الأخضر يوم الأربعاء القادم بمواجهة نظيره الأردني.

📹| شاهد.. المنتخب الوطني الأولمبي يواصل تدريباته اليومية في مدينة تشانغشو الصينية استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث يدشن الأخضر مبارياته الأربعاء المقبل بمواجهة منتخب الأردن.#معاك_يالأخضر#AFCU23 pic.twitter.com/WXkmSRdWcg