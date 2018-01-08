بالفيديو .. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته استعدادا لكأس آسيا
واصل المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم الاثنين، تدريباته اليومية في مدينة تشانغشو الصينية استعدادا لكأس آسيا تحت 23 عامًا.
وتقام مباراة الأخضر يوم الأربعاء القادم بمواجهة نظيره الأردني.
📹| شاهد.. المنتخب الوطني الأولمبي يواصل تدريباته اليومية في مدينة تشانغشو الصينية استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث يدشن الأخضر مبارياته الأربعاء المقبل بمواجهة منتخب الأردن.#معاك_يالأخضر#AFCU23 pic.twitter.com/WXkmSRdWcg
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) 8 January 2018
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