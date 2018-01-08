” لا تفكر تسافر ” خطة ” الترفيه ” لإجازة منتصف العام الدراسي

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للترفيه حملتها لإجازة منتصف العام الدراسي تحت عنوان ” لا تفكر تسافر ” ، المكونة من 45 فعالية عالمية ومحلية في 18 مدينة.

وتهدف روزنامة إجازة منتصف العام الدراسي إلى توفير المزيد من الخيارات الترفيهية لجميع المواطنين والمقيمين؛ تحقيقا للحصول على الخيارات الترفيه على أراضي المملكة.

وتحتوي الفعاليات التي ستقام خلال روزنامة إجازة منتصف العام على عروض مسرحية للعائلات والأفراد وعروض للأطفال، إلى جانب عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية المتنوعة في مختلف المناطق.