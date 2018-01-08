فلكية جدة: القمر يصل إلى التربيع الأخير وسيشرق بعد منتصف الليل

نايف السالم(صدى):

أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض وسيشرق اليوم الاثنين بعد منتصف الليل.

وقال الحساب الرسمي للجمعية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” يصل القمر اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني 2018 ،الساعة 1:25 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (10:25 مساء بتوقيت غرينتش) مرحلة التربيع الأخير ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض، وسيشرق بعد منتصف الليل ويصل أعلى في السماء مع شروق الشمس ويبقى مشاهدا إلى يغرب عند ظهر الثلاثاء “.

وأضاف: ” سجلت المراصد نشاط غريب في المذنب ” بان ستارس ” (C / 2016 R2) والذي يتحرك خلف مدار المريخ حيث يظهر باللون الأزرق ويقوم بنشاط فوضوي والسبب هو أول أكسيد الكربون المتأين الذي يتغير فجأة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية في درجات حرارة منخفضة ويتوهج في فراغ الفضاء القريب “.