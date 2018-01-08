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بالفيديو.. عامل بمطعم ينظف الأتربة على الطعام.. ومطالب بالتحقيق في الأمر

بالفيديو.. عامل بمطعم ينظف الأتربة على الطعام.. ومطالب بالتحقيق في الأمر
سعيد العجل(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لأحد العاملين في مطعم ” بوفيه ” يقوم بتنظيف مدخنة على الطعام المتواجد على ” البوتاجاز ” .

وأثار الفيديو غضب المواطنين؛ نظرًا لعدم التزام العامل، وتنظيف المدخنة على الطعام خلال القيام بطهيه، والوقوف على البوتجاز بالحذاء مما قد يلوث الطعام.

وطالب النشطاء بسرعة التحقيق في هذه المخالفة، ومحاسبة العامل.


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