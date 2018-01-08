بالفيديو.. نصفها سقط والآخر عالق.. شاحنة كادت تنقلب من قمة جبل بالطائف
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاحنة على وشك السقوط من أعلى جبل ” عقبة الصفيحة ” جنوب محافظة الطائف.
وأظهر المقطع، شاحنة على تتجاوز طريق السيارات، ليسقط الجزء الأمامي منها، ويبقى الجزء الخلفي عالقاً بالجبل دون أن يسقط.
بعد تجاوز الخاطىء .. لطف الله يُنجِي سائق شاحنة من سقوط شاحنته من أعلى جبل "عقبة الصفيحة" جنوب #الطائف. pic.twitter.com/79OWFYD8np
— السعودية (@KSA) January 8, 2018
حمودي[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامه ما يشوف شر ان شاء الله
زهران الزهراني[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 2 ساعتين
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