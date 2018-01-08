بالفيديو.. نصفها سقط والآخر عالق.. شاحنة كادت تنقلب من قمة جبل بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاحنة على وشك السقوط من أعلى جبل ” عقبة الصفيحة ” جنوب محافظة الطائف.

وأظهر المقطع، شاحنة على تتجاوز طريق السيارات، ليسقط الجزء الأمامي منها، ويبقى الجزء الخلفي عالقاً بالجبل دون أن يسقط.