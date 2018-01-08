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بالفيديو.. نصفها سقط والآخر عالق.. شاحنة كادت تنقلب من قمة جبل بالطائف

بالفيديو.. نصفها سقط والآخر عالق.. شاحنة كادت تنقلب من قمة جبل بالطائف
عبدالعزيز القثامي (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاحنة على وشك السقوط من أعلى جبل ” عقبة الصفيحة ” جنوب محافظة الطائف.

وأظهر المقطع، شاحنة على تتجاوز طريق السيارات، ليسقط الجزء الأمامي منها، ويبقى الجزء الخلفي عالقاً بالجبل دون أن يسقط.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على السلامه ما يشوف شر ان شاء الله

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