منذر آل الشيخ يهاجم تنظيم الحمدين.. ويؤكد: دماء سوريا والعراق في رقبتهم

طلال الضوي(صدى):

استنكر رجل الأعمال والمغرد منذر آل الشيخ مبارك، اليوم الاثنين، الأفعال الإرهابية المشينة لتنظيم الحمدين القطري في سوريا والعراق؛ بزعامة رعاية الإنسان وتوفير المساعدات.

وطالب ” منذر ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بمحاسبة كل من تورط في مؤسسة عيد آل ثاني الذراع القطري للاستثمار في الإرهاب تحت زعامة توفير المساعدات باعتبارها مؤسسة خيرية، أو سوق لها بين العوام.

كما أوضح أنه يحق لكل سوري مقيم في أوروبا ملاحقة قطر وإقامة دعوى مضمونها ” قطر تمول الإرهاب ” ، وطلب تعويض، بعد ما توصل له السويسري من نتائج موثقة حول تورط قطر في دعم الإرهاب في سوريا والعراق.

وقال ” منذر “: ” كم قتل تنظيم الحمدين من البشر في سوريا و العراق بواسطة ذراعه جبهة النصرة دماء أريقت وسط تغطية وتلاعب من الإخوان بالعوام حتى صوروا القاتل الخسيس في ثوب طاهر مسكين محاصر!!! “.

وأضاف في تغريدة أخرى ” مؤسسة عيد آل ثاني تورط فيها كثير من دعاة الصحوة ويجب محاسبة كل من روج أو سوق لها بين العوام فأنا أعتبره واحدًا ممن ولغوا في دماء المسلمين، نعلم ألم أهلنا في سوريا مما فعلته قطر و تنظيم الحمدين ونقول لهم الله كفيل بالإنتقام لكم “.