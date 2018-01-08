تمديد تكليف ” ابن ختيم  ” متحدثا رسميا بتعليم الليث 

عبدالرحمن المالكي (صدى):

صدر قرار مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، بتمديد تكليف الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ” متحدثا رسميا ” لإدارة التعليم ، بالإضافة إلى عمله مديرا للإعلام التربوي ، وذلك لمدة عام دراسي.

من جانبه ثمّن المالكي لمدير التعليم هذه الثقة، داعيًا الله التوفيق والنجاح في أداء مهامّه ومسؤولياته القادمة، ومؤكدًا على أن ذلك حافز له ولفريق العمل في الإعلام التربوي ، لبذل مزيد من العمل وبذل الجهد لخدمة الدين والوطن ، وخدمة إدارة التعليم ومنسوبيها.

ويعد ” المالكي ” من الكفاءات و القيادات التربوية والتعليمية المتميزة على مستوى المملكة في مجال الإعلام التربوي ، وله الكثير من المشاركات على المستوى الوطني و المحلي في العديد من الملتقيات والمؤتمرات و الندوات والدورات بمختلف المجالات التربوية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية .

ويشغل موقع مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي لتعليم الليث منذ العام الدراسي ١٤٣١ هـ / ١٤٣٢هـ وحتى الآن .