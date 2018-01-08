” التعليم ” تعلن موعد صرف العلاوة السنوية وبدائل الغلاء والتعيين

أبها(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة بيشة، ناجي بن عايش السبيعي، أن العلاوة السنوية، وبدل غلاء المعيشة، سوف يتم صرفهما مع راتب شهر يناير الحالي.

وتشمل العلاوة، المعينين والمعينات الجدد، كما سيودع بدل التعيين للمعلمات والمعلمين يوم الأربعاء القادم.

ودون السبيعي عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، إن العلاوة السنوية 1439هـ وبدل غلاء المعيشة سوف تدرج مع راتب شهر يناير الحالي .

وأضاف: ” الشؤون المالية بإدارة تعليم بيشة ستودع -بإذن الله تعالى- “ ٣،٣٩٨،٩٣٠ ” ريالاً بدل تثبيت للمعلمين والمعلمات الجدد يوم الأربعاء القادم ١٤٣٩/٤/٢٣هـ ” .