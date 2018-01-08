آل الشيخ يعلن تكفله بلاعب أجنبي للرائد

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس نادي الرائد، فهد المطوع، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، تكفل بالتعاقد مع لاعب أجنبي للانضمام لفريق الرائد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المطوع : ” معالي رئيس هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ تكفل مشكوراً بالتعاقد مع لاعب أجنبي لفريق الرائد خلال هذه الفترة . كل الشكر ﻷبو ناصر على ما قدم وما يقدم وما سيقدم لشباب الوطن وللرياضيين عموماً “.

يذكر أن تركي آل الشيخ، قدم الدعم لعدد من الأندية الرياضية؛ حرصا منه على نهوض الفرق في خدمة الرياضة السعودية.