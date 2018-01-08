طلاب المدارس الليلية: أوقفوا هذا القرار المجحف
تفاجأ عدد من طلاب المدارس الليلية من أبلاغهم بإيقافهم عن إكمال دراستهم للفصل الدراسي الثاني لهذا العام ١٤٣٩ هـ وتحويلهم إلى النظام الصباحي مستغربين كذاك من التوقيت الذي تم ايقافهم فيه دون مراعاة لوضعهم الراهن وقد أكملو دراستهم للفصل الأول لهذه السنة الدراسية ١٤٣٩هـ.
واعتبر عدد من الطلاب بأن هذا القرار قرار مجحف بحقهم مناشدين وزير التعليم بالنظر في ملف طلاب المدارس الليلية خصوصاً بأن هناك موظفين لا يستطيعون إكمال دراستهم إلا عن طريق المدارس الليلية مطالبين بتأجيل القرار وتطبيقه مع السنة الدراسة القادمة مراعاةً لوضع الطلاب الذين على مقاعد الدراسة حاليا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25136 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم صحيح
شغل المفاجأت مايصلح
خلوهم يكملون السنة الدراسية هذي
والسنة القادمة
أبدأوا بتنفيذ قرار إيقاف المدارس اليلية🤔
خزمتشي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولويش سووا فيهم هيك فلم يعني؟ أصلاً المفروض لو الوزارة بدها تشتغل صح بتحط نظام تظل المدارس شغالة 24 ساعة 3 شفتات والويك إند صيانة ويتوزعوا الطلاب على ال3 شفتات ولا أزمة مرور الصبح وبعد الظهر ولا حكي فاظي!