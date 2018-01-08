طلاب المدارس الليلية: أوقفوا هذا القرار المجحف

أحمد الخبراني(صدى):

تفاجأ عدد من طلاب المدارس الليلية من أبلاغهم بإيقافهم عن إكمال دراستهم للفصل الدراسي الثاني لهذا العام ١٤٣٩ هـ وتحويلهم إلى النظام الصباحي مستغربين كذاك من التوقيت الذي تم ايقافهم فيه دون مراعاة لوضعهم الراهن وقد أكملو دراستهم للفصل الأول لهذه السنة الدراسية ١٤٣٩هـ.

واعتبر عدد من الطلاب بأن هذا القرار قرار مجحف بحقهم مناشدين وزير التعليم بالنظر في ملف طلاب المدارس الليلية خصوصاً بأن هناك موظفين لا يستطيعون إكمال دراستهم إلا عن طريق المدارس الليلية مطالبين بتأجيل القرار وتطبيقه مع السنة الدراسة القادمة مراعاةً لوضع الطلاب الذين على مقاعد الدراسة حاليا.