” جامعة أم القرى ” و ” تعليم مكة ” يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز صحة الفم

مكة المكرمة(صدى):

وقع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس مع مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي اتفاقية تعاون لتعزيز صحة الفم تحت مسمى “ابتسامة مكة” لـ 3 الأف طالب وطالبة بمدارس تعليم مكة من خلال الزيارات الميدانية التي ستقوم بها العيادات المتنقلة بكلية طب الأسنان ، بحضور عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبدالعزيز الخوتاني ووكلاء الكلية ، وذلك بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وثمن معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس الدعم الذي تحظى به الجامعة من قبل الحكومة الرشيدة -أيدها الله- مما ساهم في تقديم خدمات جليلة للمجتمع في الجوانب الطبية والتعليمية والبحثية ، لافتاً أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسة اتفاقيات نفذتها الجامعة مع عدت جهات وذلك من باب مسؤوليتها المجتمعية ، مشيداً بدعم وتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لتنفيذ مثل هذه البرامج التي تساهم في وقاية المجتمع .

وبين معاليه أنه يجب العناية الفائقة بصحة الفم والأسنان باعتبارها المدخل الرئيس لجسم الإنسان وصمام الأمان الأول للدفاع عنه من جميع الامراض مما يؤكد اهمية برامج التوعية الصحية للمحافظة علي الفم والاسنان ، مشيراً إلى أنه من خلال البرنامج المعد للزيارات الميدانية التي ستقوم بها عيادات الاسنان المتنقلة سيتم تكثيف الجهود في المسح الطبي ومن ثم التوعية الصحية للطلاب والطالبات لحمايتهم من التسوس وعمل جلسات الفلورايد من خلال زيارات منتظمة للمدارس بمكة المكرمة، والتدخل العلاجي المناسب لمشاكل التسوس وامراض اللثة، مشيداً بتعاون إدارة تعليم مكة الدائم مع جامعة أم القرى في كافة برامجها التي تقدمها والذي يعتبر من المواءمة بين الجانبين ، كما أشاد معاليه بالجهود التي تقوم بها كلية طب الأسنان .

بدوره وأوضح مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن هذه الشراكة تُسهم في رفع التوعية الصحية بين أفراد المجتمع وأنه لا يخفى على الجميع أهمية تلك الثقافة الصحية التي ينبغي أن نهتم بها كي نحافظ على صحة الإنسان ليواصل الطالب نشاطه اليومي ، مشدداً على أهمية الحفاظ على صحة البدن ومن ذلك صحة الفم والأسنان.

وأشار الحارثي أن مثل هذه الشراكات والتي تهتم بصحة الأسنان والفم تساهم في رفع التوعية الصحية لأفراد المجتمع، لافتاً أنه يجب نقل الثقافة الصحية الصحيحة للطلاب والطالبات في المدارس كي ينعموا بصحة أسنانهم شاكراً للشؤون الصحية المدرسية وكلية طب الأسنان بجامعة أم القرى هذه البادرة المجتمعية والتي تأتي ضمن الشراكة مع تعليم مكة متمنياً أن تحقق الشراكة أهدافها وغايتها المنشودة .

في ذات الشأن قال عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبدالعزيز الخوتاني ” أن الهدف من هذه الاتفاقية تحت مسمى ” ابتسامة مكة ” يأتي لنشر الوعي الطبي الوقائي للأسنان لدى الطلاب والطالبات بالمدارس ،و وتثقيفهم بكيفية تنظيف الأسنان ،وأهمية الأسنان للمحافظة على صحة الإنسان والجهاز الهضمي والدفاع عن الجسم ضد الامراض ،و عمل كشف طبي على طلاب المدارس لعمل احصائيات عن نسبة التسوس وامراض اللثة في المجتمع الدراسي ،وتحليل نتائج الاحصائيات لعمل قاعدة بيانات عن نسب التسوس لدى الاطفال في مكة المكرمة للأعمار المختلفة ، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف على نحو 3 الأف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الواحد ، مبيناً إلى أنه سيتم توجيه الطلاب المصابين بالتسوس للعلاج بمستشفى الأسنان التعليمي بالمدينة الجامعية بالعابدية ، مع عمل آلية مع المدرسة لمتابعة علاج الطلاب المصابين بالتسوس للوصول الي الشفاء ، لافتاً أنه سيتم عمل جلسات الفلورايد لأسنان الاطفال لحمايتها من التسوس .

بعد ذلك أطلع معاليه ومدير تعليم منطقة مكة على مركبة العيادات المتنقلة والمكونة من عيادتين مجهزة بكامل معداتها الطبية ومكاتبها، وبأحدث تقنيات الأشعة الرقمية المتطورة ومخزن وكذلك تجهيزات التهوية والتخلص من النفايات بطرق صديقة للبيئة، علاوة على تجهيزات التعقيم.