بالفيديو.. لحظات مرعبة لفتاة كانت قاب قوسين من الموت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو، لفتاة كانت قاب قوسين أو أدنى من الموت، لكن مشيئة الله كانت لها رأي آخر، حيث تم إنقاذها في لقطة مذهلة وغير متوقعة.
وأظهر مقطع الفيديو، عبور الفتاة لطريق رئيسي، وحدوث اصطدام بين سيارتين في نفس الأثناء، حيث اقتربت السيارتين بشكل كبير من الفتاة دون أن تصيباها.
وبيَن المقطع، المفاجأة التي أرعبت الفتاة، وجعتلها تبعد عن السيارتين سريعاً؛ لتلتقط أنفاسها من جديد، وتستند على عمود للإنارة.
وغير معروف في أي مدينة أو دولة من العالم، تم التقاط هذه المقطع.
ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك pic.twitter.com/LY84Sq7B3Y
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) January 7, 2018
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1985 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله .. باقيلة في الدنيا نصيب
احمد الحربي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 55 دقيقة
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