بالفيديو.. لحظات مرعبة لفتاة كانت قاب قوسين من الموت

متابعات(صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو، لفتاة كانت قاب قوسين أو أدنى من الموت، لكن مشيئة الله كانت لها رأي آخر، حيث تم إنقاذها في لقطة مذهلة وغير متوقعة.

وأظهر مقطع الفيديو، عبور الفتاة لطريق رئيسي، وحدوث اصطدام بين سيارتين في نفس الأثناء، حيث اقتربت السيارتين بشكل كبير من الفتاة دون أن تصيباها.

وبيَن المقطع، المفاجأة التي أرعبت الفتاة، وجعتلها تبعد عن السيارتين سريعاً؛ لتلتقط أنفاسها من جديد، وتستند على عمود للإنارة.

وغير معروف في أي مدينة أو دولة من العالم، تم التقاط هذه المقطع.