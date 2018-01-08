” فيدال ” يبحث عن بديل بعد مطالبته بالرحيل عن برشلونة

ماجد محمد(صدى):

وجه برشلونه طلب رسمي إلى لاعبه أليكس فيدال، بمغادرة النادي خلال الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اعتماد الفريق على كل من نيلسون سيميدو وسيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيمن في الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن ينتقل فيدال إلى صفوف إشبيليه، على الرغم من إبداء فالنسيا اهتمام بالحصول على خدماته بعد الرحيل عن صفوف برشلونة.

وتجاهل مدرب برشلونه ارنيستو فالفيردي، فيدال، خلال الفترة الماضية بشكل كبير، مما يشكل عاملًا هام في انتقاله إلى نادي أخر.