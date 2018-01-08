الرئيس المصري يكشف عن مشروع عملاق لمواجهة سد النهضة الإثيوبي

القاهرة(صدى):

كشف فخامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن اعتزام الدولة إنشاء محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف، دون أن يحدد حجمها أو كمية المياه.

وأكد ” السيسي ” خلال افتتاحه مشروعات طرق وإسكان، اليوم الإثنين، أن إنشاء هذه المحطة تاتي تجنباً لمشكلة محتملة قد يتسبب فيه سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل، قائلاً: ” ليس ممكنا أن نسمح بمشكلة مياه في مصر.. لابد أن يتم تأمين المياه للكل ” .

يذكر أن سد النهضة الإثيوبي، يشكل خطراً على دول مصب النيل ” مصر والسودان ” ، لإمكانية تأثيره في حصة الدولتين من المياه و انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر.