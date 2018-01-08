الرئيس المصري يكشف عن مشروع عملاق لمواجهة سد النهضة الإثيوبي
كشف فخامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن اعتزام الدولة إنشاء محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف، دون أن يحدد حجمها أو كمية المياه.
وأكد ” السيسي ” خلال افتتاحه مشروعات طرق وإسكان، اليوم الإثنين، أن إنشاء هذه المحطة تاتي تجنباً لمشكلة محتملة قد يتسبب فيه سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل، قائلاً: ” ليس ممكنا أن نسمح بمشكلة مياه في مصر.. لابد أن يتم تأمين المياه للكل ” .
يذكر أن سد النهضة الإثيوبي، يشكل خطراً على دول مصب النيل ” مصر والسودان ” ، لإمكانية تأثيره في حصة الدولتين من المياه و انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر.
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