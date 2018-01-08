بالصور.. الإطاحة بـ 4 مخالفين يبيعون معادن مسروقة بالرياض

حمود العنزي (صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض خلال مشاركتها في الحملة الوطنية وطن بلا مخالف .

لتعقب ومطاردة المخالفين لأنظمة العمل والإقامة ،من ضبط أربعة مخالفين يديرون موقعا لتجميع المعادن المسروقة وبيعها.

واتضح للشرطة أن ثلاثة من المخالفين من الجنسية الباكستانية والرابع أفغاني، ويديرون موقعا شرقي العاصمة الرياض .

وضبطت مجموعة من القواطع الكهربائية واللفائف النحاسية أنواع وأحجام مختلفة وتم إحالتهم للنيابة العامة.