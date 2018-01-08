إلزام الصندوق العقاري بدفع 500 ألف ريال قروض للمستفيدين

خالد الضبيبي(صدى):

أصدرت محكمة الدمام الإدارية ومحكمة المدينة المنورة الإدارية اليوم الإثنين، الحكم الثامن والتاسع ضد الصندوق العقاري لصالح 60 متضررًا في الدمام و 70 متضررًا في المدينة المنورة.

ويقضي الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة اليوم، بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين البالغة 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق.

ويحق للصندوق العقاري، الاستئناف على الحكم الإبتدائي في مدة أقصاها شهر من بداية صدوره.