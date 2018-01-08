بالفيديو.. أطفال يدخنون بتشجيع من آباءهم

لشبونة(صدى):

تثير قرية Vale de Salgueiro أو ” وادي شجر الصفصاف ” البرتغالية والبالغ عدد سكانها 459 شخصاً، حالة من الغضب الحلي والدولي ، لتدخين أطفالها للسجائر بمباركة من الآباء وتشجيعهم .

حيث أن القرية تُحيي سنويا ” عيد الغطاس ” المسيحي، بتقليد سنوي مثير للغضب المحلي، كما والدولي، حيث يقيمون مهرجان يبدأ لمناسبة العيد في 6 يناير ويستمر في القرية ليومين، وانتهى السبت قبل أمس، وفيه يقوم الآباء بتشجيع أطفالهم، ممن هم أحيانا بعمر يقل حتى عن 5 سنوات، على تدخين السيجارة لسبب لا يعرفونه هم أنفسهم، إلا أنها عادة قديمة منذ قرون، لا تتدخل السلطات لوقفها، مع أنها تمنع من تقل أعمارهم عن 18 من شراء التبغ وتدخينه.