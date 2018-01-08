بالفيديو.. أطفال يدخنون بتشجيع من آباءهم
تثير قرية Vale de Salgueiro أو ” وادي شجر الصفصاف ” البرتغالية والبالغ عدد سكانها 459 شخصاً، حالة من الغضب الحلي والدولي ، لتدخين أطفالها للسجائر بمباركة من الآباء وتشجيعهم .
حيث أن القرية تُحيي سنويا ” عيد الغطاس ” المسيحي، بتقليد سنوي مثير للغضب المحلي، كما والدولي، حيث يقيمون مهرجان يبدأ لمناسبة العيد في 6 يناير ويستمر في القرية ليومين، وانتهى السبت قبل أمس، وفيه يقوم الآباء بتشجيع أطفالهم، ممن هم أحيانا بعمر يقل حتى عن 5 سنوات، على تدخين السيجارة لسبب لا يعرفونه هم أنفسهم، إلا أنها عادة قديمة منذ قرون، لا تتدخل السلطات لوقفها، مع أنها تمنع من تقل أعمارهم عن 18 من شراء التبغ وتدخينه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25128 ] نشر منذ 11 دقيقة
أصلآمعد في شي أسمه أطفال
بوقتنا الحالي🤗🤗🤗
M-512[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 5 دقائق
امحق تربية آباء .