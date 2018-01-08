” العدل ” قدمت 743 ألف ساعة تدريب لمنسوبيها العام الماضي

عادل الحربي(صدى):

قدمت وزارة العدل نحو 743 ألف ساعة تدريبية لمنسوبيها خلال العام الماضي من بينهم أصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم والملازمين وكتاب العدل والمحامين عبر عدد من البرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف لتطوير ورفع مستوى الإنتاجية وخدمة المستفيدين.

وبلغ عدد المشاركين في البرامج التدريبية وورش العمل التي قدمها مركز التدريب العدلي بالوزارة 2806 مشاركين ما بين قضاة وأعوان القضاة وكتاب العدل وملازمين ومحامين، من خلال 22 ورشة عمل و55 برنامجًا تدريبيًا.

وأوضح مدير مركز التدريب العدلي بالوزارة محمد الحميدي, أنه تم تقديم 18 برنامجاً للقضاة منها ما يختص بالقضاء العمالي والقضاء التجاري وقضاء التنفيذ والصياغة القضائية والاختصاص القضائي, مضيفاً أنه تم تقديم برامج تختص بتطوير الدوائر القضائية وبرنامج “ناجز” للمحاكم المعنية بأتمتة إجراءات المحاكم وغيرها، كما نفذت بعض البرامج التأسيسية للملازمين والقضاة وكتاب العدل الجدد.

وبين الحميدي أن ثمانية برامج وُجهت لكتّاب العدل مركزة على تطوير مهاراتهم في أنظمة التوثيق والأنظمة ذات العلاقة بكتابات العدل ومهارات التواصل والتعامل مع الجمهور ومكافحة غسل الأموال., فيما تم عقد عدد ستة برامج لأعوان القضاة استفاد منها 162 متدرباً، أبرزها تأهيل مختصي إعداد صحائف الدعوى والتدريب على برنامج ناجز للمحاكم المعني بأتمتة إجراءات المحاكم وبرامج تعريفية بلائحة عمل أعوان القضاة, إلى جانب تقديم عدد من برامج الأمن والوعي الفكرية بالتنسيق مع هيئة كبار العلماء وكلية الأمير نايف للأمن الوطني ومعهد الدراسات الدبلوماسية.