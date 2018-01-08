رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني

نايف السالم(صدى):

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم, معالي رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين أحمد بن إبراهيم الملا, وذلك على هامش أعمال الاجتماع الحادي عشر أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة الذي بدأت أعماله في دولة الكويت .

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجالات العمل البرلماني المشترك .

حضر الاستقبال أعضاء وفدي مجلس الشورى, ومجلس النواب البحريني .