تماشيا مع الأوامر الملكية.. شركة معادن تقرر صرف بدل غلاء المعيشة

عادل الحربي(صدى):

قرَر مجلس إدارة شركة معادن، صرف بدل غلاء المعيشة لدميع الموظفين المستحقين، بحد أعلى 1000 ريال شهرياً، بالإضافة إلى زيادة مكافأة متدربي الشركة في المعاهد داخل المملكة بمقدار ١٠٪؛ اعتباراً من 1 يناير 2018م لمدة عام.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، قد أصدر عدد من الأوامر الملكية تفيد بصرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.‬