” تراحم ” تنتهي من توزيع الإعانات المالية لأسر نزلاء جازان

تركي السالم(صدى):

شهد اليوم الأثنين، انتهاء لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان، من توزيع دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية لأسر النزلاء، ذوي المحكوميات الطويلة.

و شملت الدفعة خمسة وتسعين أسرة من مدينة جازان ومختلف محافظات المنطقة؛ لحاجتهم الماسة للمساعدة العاجلة، وجرى الصرف بواقع ألفي ريال لكل أسرة، وبقيمة إجمالية 190 ألف ريال.

ونفذت اللجنة مؤخراً برنامجي السلال الغذائية والأجهزة الكهربائية المنزلية للأسر، بالتعاون مع بعض رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية.