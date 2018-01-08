خطوات معرفة نتيجة الفصل الأول للمرحلة الثانوية بواسطة نظام نور

علي القحطاني(صدى):

أشارت وزارة التعليم عن الخطوات التي يمكن إتباعها لاستخراج نتيجة الفصل الدراسي للمرحلة الثانوية من خلال نظام نور وأوضحت الطرق على النحو التالي:

1-التأكد من الشاشة الرئيسية وعدم وجود طلاب منقولين للمدرسة .

2-التأكد عن طريق الضغط على أيقونة الطلاب.

3-معرفة الطلاب غير المرتبطين ونوع ملفهم ،عن طريق الضغط على الارتباط بفصل ثم الضغط على قائمة غير المرتبطين بفصل.

4-إدخال درجات المواظبة والسلوك.

5-التأكد من إغلاق درجات التعثر من خلال أيقونة الاختبارات والضغط على النظام الفصلي ثم أيقونة الطلبة المتعثرين والتأكد أن جميع الطلاب مغلقة درجات التعثر لجميع الصفوف.

6-التأكد من إدخال جميع الدرجات.

7-يتم إغلاق الدرجات، عن طريق الضغط على أيقونة التقارير ثم الضغط على تقارير النظام الفصلي ثم كشف درجات المستوى.

ويمكن مشاهدة خطوات استخراج النتيجة عن طريق الرابط التالي: هنا .