خطوات معرفة نتيجة الفصل الأول للمرحلة الثانوية بواسطة نظام نور
أشارت وزارة التعليم عن الخطوات التي يمكن إتباعها لاستخراج نتيجة الفصل الدراسي للمرحلة الثانوية من خلال نظام نور وأوضحت الطرق على النحو التالي:
1-التأكد من الشاشة الرئيسية وعدم وجود طلاب منقولين للمدرسة .
2-التأكد عن طريق الضغط على أيقونة الطلاب.
3-معرفة الطلاب غير المرتبطين ونوع ملفهم ،عن طريق الضغط على الارتباط بفصل ثم الضغط على قائمة غير المرتبطين بفصل.
4-إدخال درجات المواظبة والسلوك.
5-التأكد من إغلاق درجات التعثر من خلال أيقونة الاختبارات والضغط على النظام الفصلي ثم أيقونة الطلبة المتعثرين والتأكد أن جميع الطلاب مغلقة درجات التعثر لجميع الصفوف.
6-التأكد من إدخال جميع الدرجات.
7-يتم إغلاق الدرجات، عن طريق الضغط على أيقونة التقارير ثم الضغط على تقارير النظام الفصلي ثم كشف درجات المستوى.
ويمكن مشاهدة خطوات استخراج النتيجة عن طريق الرابط التالي: هنا .
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