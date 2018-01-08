” هدف ” يدعم استفادة المرأة العاملة من مراكز ضيافات الأطفال لمدة 4 سنوات

نايف السالم(صدى):

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أباالخيل، أن مبادرة دعم ضيافة الأطفال ” قرة ” تقدم للمرأة العاملة السعودية دعمًا للاستفادة من مراكز خدمة ضيافة الأطفال لمدة 4 سنوات.

وأوضح أباالخيل، أن البرنامج يهدف إلى تمكين المرأة العاملة السعودية من الالتحاق بسوق العمل، والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها أثناء فترة عملها، عبر تسجيل أطفالها في أحد مراكز خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويتيح «هدف» من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج الاطلاع على المراكز المرخصة والمناسبة لضيافات الأطفال، إضافة إلى التعرف على طريقة الحصول على الدعم الخاص ببرنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرة ” .

كما يغطي البرنامج وفقًا ” للمتحدث الرسمي ” ، جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، موضحًا في الوقت ذاته أن ” هدف ” يتحمل 80% من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى وهو ما يعادل (800) ريال شهريًا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلان للمستفيدة، من حديثي الولادة وحتى يبلغ 4 سنوات.

