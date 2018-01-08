الخدمة المدنية تعتمد تصنيف عدد من المؤهلات العلمية لعدد من الجهات التعليمية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة الخدمة المدنية عدة قرارات تتعلق باعتماد تصنيف عدد من المؤهلات العلمية وذلك بناءً على توصيات اللجنة الدائمة لتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية والمشكلة بقرار مجلس الخدمة المدنية السابق بتاريخ 03 / 05 / 1435هـ، وذلك لعدد من الجهات التعليمية.

وأشارت الوزارة الى أن هذه المؤهلات تمثلت في دبلوم ( شبكات الحاسب الآلي – سيسكو )، ودبلوم ( تقنية البرمجة )، ودبلوم ( المحاسبة )، ودبلوم ( العلاقات العامة ) من مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، وكذلك دبلوم (إدارة أعمال في المسارات التالية: (مالية، استثمار، إمداد) من كلية المجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ودبلوم (إدارة الموارد البشرية) من كلية المجتمع بالدمام بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودبلوم (إدارة الموارد البشرية)، ودبلوم الحاسب الآلي (تقنية الشبكات)من كلية المجتمع بجامعة المجمعة.

كما تم تصنيف عدد من المؤهلات لدرجة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات والمتمثلة في درجة البكالوريوس في الإعلام الإلكتروني من الجامعة السعودية الإلكترونية، ودرجة البكالوريوس في تخصص تقنية الهندسة (التشييد) من الكلية التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبكالوريوس (الحاسب الجنائي وأمن المعلومات) من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ، بالإضافة إلى اعتماد الدبلوم العالي في عدد من التخصصات وهي ( الإرشاد الأسري) من كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى، وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية، وكذلك الدبلوم العالي في (الدراسات الإسلامية) من مركز الدراسات الإسلامية في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، والدبلوم العالي في (المحاماة) والدبلوم العالي في (العلوم الجزائية) من كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى ، ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات وهي ( الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي ) من معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز، وماجستير (الاقتصاد الإسلامي/ التحليل الاقتصادي الإسلامي وسياساته) من معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز، وماجستير (هندسة وإدارة الجودة) من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة حائل، وماجستير (التفسير وعلوم القرآن) و ماجستير (القيادة التربوية) وماجستير تقنيات التعليم (التعليم الإلكتروني) بجامعة جدة.

ويأتي اعتماد هذه البرامج في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الخدمة المدنية حيال الوظيفة العامة والمؤهلات العلمية المحددة لها وما يناسبها في سوق العمل من التخصصات المطلوبة لتواكب المستجدات والمتغيرات التي تطرأ بين الحين والآخر في مجال الخدمة المدنية.