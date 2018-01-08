بالصور.. إزالة تعديات على أراضي حكومية بمنطقة الخليل

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدية العيون بالتعاون مع الجهات الأمنية، من إزالة تعديات على أراضي حكومية في منطقة الخليل بمساحة 14000 متر.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” قامت أمانة منطقة المدينة ممثلة بـ بلدية العيون وبالتعاون مع الجهات الأمنية بإزالة تعدي على أراضي حكومية في منطقة الخليل بمساحة 14000متر والتعدي عبارة عن عقوم ترابية وبناء من البلك وتسويرها بأسلاك شائكة “.