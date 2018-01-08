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سمو وزير الحرس الوطني يستقبل سفير الهند والقائم بالأعمال الأمريكي بالمملكة

سمو وزير الحرس الوطني يستقبل سفير الهند والقائم بالأعمال الأمريكي بالمملكة
نايف السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم ، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد، والوفد المرافق له .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، واستعراض مشاركة جمهورية الهند بصفتها الدولة الضيف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ، ومدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة سعود بن عبدالله الرومي .

كما استقبل سمو وزير الحرس الوطني بمكتب سموه بالوزارة اليوم , القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة كريستفور هينزل ، والوفد
المرافق له ، الذي قدم التهنئة لسموه بمناسبة تعيينه وزيراً للحرس الوطني.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين .

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري .


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