جدول مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين

طلال الغامدي(صدى):

تشهد الجولة الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قيام ثمان مباريات خلال أيام 23، 24، 25 من يناير الجاري.

ويفتتح الجولة الفيصلي أمام نظيره النجوم، يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير، في تمام الساعة 6:15 مساء، على مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

وفي تمام الساعة 8:15 مساء يلتقي الاتحاد والاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويقام يوم الأربعاء الموافق 24 يناير ثلاث مباريات، يبدأها فريقي الفيحاء والفتح في الساعة 3:35 عصرا، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

ويلتقي كلا من النصر والنهضة في تمام الساعة 6:15 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، بينما يلتقي الأهلي نظيره العروبة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الساعة 8:15 مساء.

ويقام يوم الخميس الموافق 25 يناير ثلاث مباريات، حيث يلتقي الباطن وضمك على ملعب نادي الباطن في تمام الساعة 3:30 عصرا، بينما يلتقي كلا من القادسية والهلال في تمام الساعة 6 مساء، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

وتختتم الجولة بمباراة فريقي الشباب والخليج في الساعة 8 مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.