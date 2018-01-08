إشادات أمريكية بالاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية في المملكة

نايف السالم(صدى):

أشادت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، بقدرات المملكة العربية السعودية، في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر، وتحويلها إلى عذبة صالحة لكافة الاستخدامات البشرية.

وقالت الشبكة الأميركية في تقرير لها، “ المملكة العربية السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، كما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع هي موطن 48 % من طاقة التحلية التي تعمل حاليا “.

وأتاح ذلك فرصة لإحدى الشركات الإسبانية العملاقة، لاستغلال موارد المملكة ، وهي “ إبنغوا سا ” ، حيث تشارك في عملية تطوير أكبر محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الشبكة الأميركية أن المشروع سيكون بتكلفة 130 مليون دولار في مدينة الخفجي على ساحل الخليج، كما أنه أول محطة تحلية واسعة النطاق تعمل بالطاقة الشمسية، وهي مصممة لاستخدام تقنية التناضح العكسي عالية التقنية.