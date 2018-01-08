الولايات المتحدة تعرض ملايين الدولارات من ” بتكوين ” في مزاد علني

واشنطن(صدى):

أعلنت حكومة الولايات المتحدة، بيعها لجميع الأصول التي صادرتها من أحد تجار شبكة ” الدارك ويب ” وعلى رأسها العملة الرقمية بتكوين في مزاد علني.

وأكدت الحكومة أن القضاء الفيدرالي بولاية يوتا وافق على بيع 513 بتكوين و 512 بتكوين كاش والمقدرة بملايين الدولارات بالمزاد العلني، والتي تعود إلى ” أرون مايكل شامو “، بالإضافة إلى سيارة فورد ” إف 350 ” و ” بي إم دبليو 135 آي.

وكانت السلطات القضائية أدانت ” شامو ” وعدد من مشغلي مواقع الانترنت المظلم بالتآمر لتوزيع واستيراد مواد كيميائية دون إخضاعها لرقابة السلطات المعنية، إلى جانب الإتجار بالمخدرات والغش المتعمد لمركباتها وغسل الأموال، وممارسة أنشطة سرية.