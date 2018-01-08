بعد 10 ساعات من الزفاف.. وفاة عريس في ليلة دخلته وإصابة زوجته بمكة

نايف السالم(صدى):

تسبب حريق في شقة وافد من جنسية آسيوية حديث الزواج بمكة المكرمة في وفاته وإصابة زوجته باختناق، قبل أن تباشر الجهات المعنية الحادثة وتخمده.

وأوضحت مصادر في تفاصيل وملابسات الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي، أن العريس لم يمضي على زفافه سوى 10 ساعات، ولقي حتفه جراء حريقا نشب في منزله بحي العزيزية بمكة المكرمة.

وأضاف أن الزوجة تعرضت إلى اختناق جراء الحريق وتم إنقاذها، وباشر الدفاع المدني إخماده، وتابع فريق بالإدارة التحقيق في الحادث، والتعرف على أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.