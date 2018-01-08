بالصور.. الاحتفال باليوم العالمي لخلع السروال

نيويورك(صدى):

شارك عدد من الركاب في المترو في الاحتفال باليوم العالمي لخلع السروال في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا ، حيث قام المشاركين بخلع سراويلهم والاكتفاء بالملابس الداخلية فقط، فلم يمنعهم الطقس البارد ودرجات الحرارة المنخفضة من المشاركة في هذا الاحتفال.

يذكر أن هذا الاحتفال الـ 11 لليوم العالمي لخلع السروال، وتنظم هذا اليوم جماعة كوميدية تحمل اسم ” Improv Everywhere ” ، ومقرها مدينة نيويورك.

ويوجد أكثر من 60 دولة حول العالم تحتفل بهذا اليوم بينهم واشنطن والمكسيك وتورنتو ومكسيكو سيتي.